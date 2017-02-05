Букмекеры отдают предпочтение "Вашингтону" в матче с "Лос-Анджелесом"

Сегодня состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" - "Лос-Анджелес". Начало – в 20:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Вашингтон" - "Лос-Анджелес"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициенты Winline: П1 1,92 – Н 3,96 – П2 3,60

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Вашингтон" - "Лос-Анджелес".

Прямая трансляция матча "Вашингтон" - "Лос-Анджелес" 5 февраля на канале Eurosport.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч "Вашингтона" с "Лос-Анджелесом" на данный момент выглядит так: +3=0-9, 30 – 37.