Сегодня состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" - "Вашингтон". Начало – в 20:30 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Рейнджерс" - "Вашингтон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициенты Winline: П1 2,43 – Н 3,87 – П2 2,63

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Рейнджерс" - "Вашингтон".

Прямая трансляция матча "Рейнджерс" - "Вашингтон" 19 февраля на канале Eurosport.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч "Рейнджерс" с "Вашингтоном" на данный момент выглядит так: +38=0-36, 188 – 178.