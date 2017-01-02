15:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче "Сент-Луис" – "Чикаго"

"Сент-Луис" – "Чикаго". Фото AFP
"Сент-Луис" – "Чикаго". Фото AFP
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2 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Сент-Луис" – "Чикаго". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Сент-Луис" – "Чикаго"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,39 – Н 3,77 – П2 2,73

Трансляция матча "Сент-Луис" – "Чикаго" 2 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сент-Луис" – "Чикаго".

Прямая трансляция матча "Сент-Луис" – "Чикаго" 2 января на канале "Eurosport 1 Россия".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +34=0-42, 189 – 224.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

24 апреля 2016 года

1/8 Кубка Стэнли

"Чикаго" – "Сент-Луис"

6:3

26 апреля 2016 года

1/8 Кубка Стэнли

"Сент-Луис" – "Чикаго"

3:2

13 октября 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Чикаго" – "Сент-Луис"

2:5

10 ноября 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Сент-Луис" – "Чикаго"

1:2 ОТ

18 декабря 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Сент-Луис" – "Чикаго"

4:6
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