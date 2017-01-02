Букмекеры не видят фаворита в матче "Сент-Луис" – "Чикаго"

2 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Сент-Луис" – "Чикаго". Начало – в 21:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Сент-Луис" – "Чикаго"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,39 – Н 3,77 – П2 2,73
Трансляция матча "Сент-Луис" – "Чикаго" 2 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Сент-Луис" – "Чикаго".
Прямая трансляция матча "Сент-Луис" – "Чикаго" 2 января на канале "Eurosport 1 Россия".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +34=0-42, 189 – 224.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
24 апреля 2016 года
|
1/8 Кубка Стэнли
|
"Чикаго" – "Сент-Луис"
|
6:3
|
26 апреля 2016 года
|
1/8 Кубка Стэнли
|
"Сент-Луис" – "Чикаго"
|
3:2
|
13 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Чикаго" – "Сент-Луис"
|
2:5
|
10 ноября 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Сент-Луис" – "Чикаго"
|
1:2 ОТ
|
18 декабря 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Сент-Луис" – "Чикаго"
|
4:6