Букмекеры не видят фаворита в матче "Монреаль" – "Вашингтон"

4 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Монреаль" – "Вашингтон". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Монреаль" – "Вашингтон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,60 – Н 3,70 – П2 2,54

Трансляция матча "Монреаль" – "Вашингтон" 4 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Монреаль" – "Вашингтон".

Прямая трансляция матча "Монреаль" – "Вашингтон" 4 февраля на канале "Eurosport 1 Россия".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +19=0-26, 109 – 130.

Результаты последних матчей