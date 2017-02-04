15:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче "Монреаль" – "Вашингтон"

"Монреаль" – "Вашингтон". Фото AFP
"Монреаль" – "Вашингтон". Фото AFP
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4 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Монреаль" – "Вашингтон". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Монреаль" – "Вашингтон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,60 – Н 3,70 – П2 2,54

Трансляция матча "Монреаль" – "Вашингтон" 4 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Монреаль" – "Вашингтон".

Прямая трансляция матча "Монреаль" – "Вашингтон" 4 февраля на канале "Eurosport 1 Россия".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +19=0-26, 109 – 130.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

4 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Монреаль" – "Вашингтон"

2:3

29 декабря 2015 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон" – "Монреаль"

3:1

25 февраля 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон" – "Монреаль"

3:4

18 декабря 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон" – "Монреаль"

1:2

10 января 2017 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Монреаль" – "Вашингтон"

1:4
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