Букмекеры не видят фаворита в матче "Монреаль" – "Вашингтон"

4 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Монреаль" – "Вашингтон". Начало – в 21:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Монреаль" – "Вашингтон"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,60 – Н 3,70 – П2 2,54
Трансляция матча "Монреаль" – "Вашингтон" 4 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Монреаль" – "Вашингтон".
Прямая трансляция матча "Монреаль" – "Вашингтон" 4 февраля на канале "Eurosport 1 Россия".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +19=0-26, 109 – 130.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
4 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Монреаль" – "Вашингтон"
|
2:3
|
29 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Вашингтон" – "Монреаль"
|
3:1
|
25 февраля 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Вашингтон" – "Монреаль"
|
3:4
|
18 декабря 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Вашингтон" – "Монреаль"
|
1:2
|
10 января 2017 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Монреаль" – "Вашингтон"
|
1:4