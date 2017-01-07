Букмекеры не видят фаворита в матче "Филадельфия" – "Тампа-Бэй"

7 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" – "Тампа-Бэй". Начало – в 21:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Филадельфия" – "Тампа-Бэй"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,25 – Н 3,94 – П2 2,84
Трансляция матча "Филадельфия" – "Тампа-Бэй" 7 января
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Филадельфия" – "Тампа-Бэй".
Прямая трансляция матча "Филадельфия" – "Тампа-Бэй" 7 января на канале "Eurosport 1 Россия".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=0-23, 112 – 125.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
9 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Тампа-Бэй" – "Филадельфия"
|
3:2 ОТ
|
8 марта 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Филадельфия" – "Тампа-Бэй"
|
4:2
|
12 марта 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Тампа-Бэй" – "Филадельфия"
|
1:3
|
19 ноября 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Филадельфия" – "Тампа-Бэй"
|
0:3
|
24 ноября 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Тампа-Бэй" – "Филадельфия"
|
4:2