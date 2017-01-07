Букмекеры не видят фаворита в матче "Филадельфия" – "Тампа-Бэй"

7 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" – "Тампа-Бэй". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Филадельфия" – "Тампа-Бэй"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,25 – Н 3,94 – П2 2,84

Трансляция матча "Филадельфия" – "Тампа-Бэй" 7 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Филадельфия" – "Тампа-Бэй".

Прямая трансляция матча "Филадельфия" – "Тампа-Бэй" 7 января на канале "Eurosport 1 Россия".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=0-23, 112 – 125.

Результаты последних матчей