15:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче "Филадельфия" – "Тампа-Бэй"

"Филадельфия" – "Тампа-Бэй". Фото AFP
"Филадельфия" – "Тампа-Бэй". Фото AFP
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7 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" – "Тампа-Бэй". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Филадельфия" – "Тампа-Бэй"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,25 – Н 3,94 – П2 2,84

Трансляция матча "Филадельфия" – "Тампа-Бэй" 7 января

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Филадельфия" – "Тампа-Бэй".

Прямая трансляция матча "Филадельфия" – "Тампа-Бэй" 7 января на канале "Eurosport 1 Россия".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +15=0-23, 112 – 125.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

9 октября 2015 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Тампа-Бэй" – "Филадельфия"

3:2 ОТ

8 марта 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Филадельфия" – "Тампа-Бэй"

4:2

12 марта 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Тампа-Бэй" – "Филадельфия"

1:3

19 ноября 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Филадельфия" – "Тампа-Бэй"

0:3

24 ноября 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Тампа-Бэй" – "Филадельфия"

4:2
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