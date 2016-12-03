Букмекеры не видят фаворита в матче "Филадельфия" – "Чикаго"

3 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" – "Чикаго". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Филадельфия" – "Чикаго"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,45 – Н 3,90 – П2 2,60

Трансляция матча "Филадельфия" – "Чикаго" 3 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Филадельфия" – "Чикаго".

Прямая трансляция матча "Филадельфия" – "Чикаго" 3 декабря на канале "Eurosport 1 Россия".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=0-8, 57 – 60.

Результаты последних матчей