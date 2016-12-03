Букмекеры не видят фаворита в матче "Филадельфия" – "Чикаго"

3 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" – "Чикаго". Начало – в 21:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Филадельфия" – "Чикаго"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,45 – Н 3,90 – П2 2,60
Трансляция матча "Филадельфия" – "Чикаго" 3 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Филадельфия" – "Чикаго".
Прямая трансляция матча "Филадельфия" – "Чикаго" 3 декабря на канале "Eurosport 1 Россия".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=0-8, 57 – 60.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
22 октября 2014 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Чикаго" – "Филадельфия"
|
4:0
|
26 марта 2015 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Филадельфия" – "Чикаго"
|
4:1
|
15 октября 2015 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Филадельфия" – "Чикаго"
|
3:0
|
17 марта 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Чикаго" – "Филадельфия"
|
2:3
|
19 октября 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Чикаго" – "Филадельфия"
|
7:4