15:00 | ХОККЕЙ — НХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче "Филадельфия" – "Чикаго"

"Филадельфия" – "Чикаго". Фото Zuma\TASS
"Филадельфия" – "Чикаго". Фото Zuma\TASS
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3 декабря состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Филадельфия" – "Чикаго". Начало – в 21:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Филадельфия" – "Чикаго"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,45 – Н 3,90 – П2 2,60

Трансляция матча "Филадельфия" – "Чикаго" 3 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Филадельфия" – "Чикаго".

Прямая трансляция матча "Филадельфия" – "Чикаго" 3 декабря на канале "Eurosport 1 Россия".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=0-8, 57 – 60.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

22 октября 2014 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Чикаго" – "Филадельфия"

4:0

26 марта 2015 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Филадельфия" – "Чикаго"

4:1

15 октября 2015 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Филадельфия" – "Чикаго"

3:0

17 марта 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Чикаго" – "Филадельфия"

2:3

19 октября 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Чикаго" – "Филадельфия"

7:4
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