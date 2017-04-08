15:30 8 апреля | ХОККЕЙ — НХЛ

Букмекеры не видят фаворита в матче "Бостон" – "Вашингтон"

"Бостон" – "Вашингтон". Фото USA Today
"Бостон" – "Вашингтон". Фото USA Today
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8 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" – "Вашингтон". Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бостон" – "Вашингтон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,43 – Н 3,80 – П2 2,47

Трансляция матча "Бостон" – "Вашингтон" 8 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бостон" – "Вашингтон".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +18=0-27, 100 – 124.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

6 ноября 2015 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон" – "Бостон"

4:1

6 января 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Бостон" – "Вашингтон"

2:3

6 марта 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Бостон" – "Вашингтон"

1:2 ОТ

8 декабря 2016 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон" – "Бостон"

4:3 ОТ

2 февраля 2017 года

Регулярный чемпионат НХЛ

"Вашингтон" – "Бостон"

5:3
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КОММЕНТАРИИ (1)
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inspire

кэпс в сетке плова на конкретном месте, мишки на 99% тоже - зачем убиваться в ничего не значащем матче?

16:02 8 апреля

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