Букмекеры не видят фаворита в матче "Бостон" – "Вашингтон"

8 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" – "Вашингтон". Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бостон" – "Вашингтон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,43 – Н 3,80 – П2 2,47

Трансляция матча "Бостон" – "Вашингтон" 8 апреля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бостон" – "Вашингтон".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +18=0-27, 100 – 124.

Результаты последних матчей