Букмекеры не видят фаворита в матче "Бостон" – "Вашингтон"

8 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Бостон" – "Вашингтон". Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бостон" – "Вашингтон"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,43 – Н 3,80 – П2 2,47
Трансляция матча "Бостон" – "Вашингтон" 8 апреля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бостон" – "Вашингтон".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +18=0-27, 100 – 124.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
6 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Вашингтон" – "Бостон"
|
4:1
|
6 января 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Бостон" – "Вашингтон"
|
2:3
|
6 марта 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Бостон" – "Вашингтон"
|
1:2 ОТ
|
8 декабря 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Вашингтон" – "Бостон"
|
4:3 ОТ
|
2 февраля 2017 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Вашингтон" – "Бостон"
|
5:3
inspire
кэпс в сетке плова на конкретном месте, мишки на 99% тоже - зачем убиваться в ничего не значащем матче?
16:02 8 апреля