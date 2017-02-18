Букмекеры не верят в победу "Детройта" над "Вашингтоном"

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Детройт" – "Вашингтон". Начало – в 22:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Детройт" – "Вашингтон"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,60 – Н 3,88 – П2 1,94

Трансляция матча "Детройт" – "Вашингтон" 18 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Детройт" – "Вашингтон".

Прямая трансляция матча "Детройт" – "Вашингтон" 18 февраля на канале "Eurosport 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=0-12, 41 – 56.

Результаты последних матчей