Букмекеры не верят в победу "Детройта" над "Вашингтоном"

18 февраля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ "Детройт" – "Вашингтон". Начало – в 22:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Детройт" – "Вашингтон"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,60 – Н 3,88 – П2 1,94
Трансляция матча "Детройт" – "Вашингтон" 18 февраля
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Детройт" – "Вашингтон".
Прямая трансляция матча "Детройт" – "Вашингтон" 18 февраля на канале "Eurosport 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +6=0-12, 41 – 56.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
11 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Детройт" – "Вашингтон"
|
1:0
|
19 ноября 2015 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Детройт" – "Вашингтон"
|
1:2 ОТ
|
9 декабря 2015 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Вашингтон" – "Детройт"
|
3:2 Б
|
19 ноября 2016 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Вашингтон" – "Детройт"
|
1:0
|
10 февраля 2017 года
|
Регулярный чемпионат НХЛ
|
"Вашингтон" – "Детройт"
|
6:3