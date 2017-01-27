10:50 | ХОККЕЙ — НХЛ

Будай, Маршанд и Годро - три звезды дня в НХЛ

0
0
0

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан голкипер "Лос-Анджелеса" Петер Будай, отразивший все 22 броска по своим воротам в поединке с "Каролиной" (3:0).

Второй звездой стал форвард "Бостона" Брэд Маршанд, забросивший две шайбы в ворота "Питтсбурга" (4:3), а замкнул тройку нападающий "Калгари" Джон Годро, забросивший одну шайбу и сделавший одну голевую передачу в поединке с "Оттавой" (3:2 ОТ).

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ