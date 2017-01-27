Будай, Маршанд и Годро - три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан голкипер "Лос-Анджелеса" Петер Будай, отразивший все 22 броска по своим воротам в поединке с "Каролиной" (3:0).

Второй звездой стал форвард "Бостона" Брэд Маршанд, забросивший две шайбы в ворота "Питтсбурга" (4:3), а замкнул тройку нападающий "Калгари" Джон Годро, забросивший одну шайбу и сделавший одну голевую передачу в поединке с "Оттавой" (3:2 ОТ).