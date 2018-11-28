Бучневич заявил, что у него нет конфликта с главным тренером "Рейнджерс"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич в интервью "СЭ" рассказал, что у него нет конфликта с главным тренером Дэвидом Куинном. Он добавил, что старается выполнять то, что требует тренер, но невозможно провести 82 игры на одном уровне.

– Обидно было из-за того, что посадили в запас?

– В первые сезоны так хоккеистов на прочность проверяют. Меня решили сейчас испытать. Надеюсь, что я тест прошел.

– Вы же говорили с тренером? Без переводчика?

– У меня английский нормальный, хотя барьер существует. Но какой это барьер? Я ничего не стесняюсь и говорю так, как говорю. Да, предложения составляю неправильно, Мика Зибанежад говорит, что как пришел Наместников, то у меня английский стал хуже, словно пазл собираю. Но меня все понимают, и тренер тоже. Я даже пару раз у него уточнял. Он кивает, говорит, что все предельно ясно. Специально интересовался во время обеда, на который мы ходили до сезона.

– А во время тяжелого периода индивидуальных встреч не было?

– Нет, но на собрании мне объясняли, что именно я не делаю.

– Вы с этим были согласны?

– По некоторым моментам – да. Мне показывали видео и я понимал, что действовал не лучшим образом. Пару раз я не ударил соперника, пару моментов создали из-за того, что я не пошел в контакт.

– Это не конфликт?

– Нет, это не конфликт. Тренер говорит, я стараюсь выполнять. Иногда у меня не получается, но невозможно провести 82 игры на одном уровне. Важно сделать так, чтобы в среднем ты провел матчи на одном уровне, не падая ниже определенной линии. Я стараюсь.

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