Бучневич сыграет за "Рейнджерс" против "Торонто"

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто", сообщает официальный твиттер ньюйоркцев. Встреча пройдет в ночь с 13 на 14 января и начнется в 3.00 по московскому времени. 21-летний форвард провел неделю в АХЛ за фарм-клуб "Хартфорд Вулф Пэк", за который набрал 2 (1+1) очка в трех матчах.

Последний раз 21-летний форвард вышел на лед в матче НХЛ 12 ноября в матче с "Калгари". Тогда он получил повреждение спины и до сих пор находится в списке травмированных.

Бучневич был выбран "Рейнджерс" на драфте 2013 года под общим 75-м номером. В мае 2016 года россиянин подписал трехлетний контракт новичка. В этом сезоне форвард сыграл в 10 матчах, в которых набрал 8 (4+4) очков.