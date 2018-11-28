Бучневич рассказал о состоянии травмированного пальца

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич в интервью "СЭ" рассказал о состоянии травмированного пальца. Форвард в начале ноября сломал палец и пропустит в общей сложности от четырех до шести недель.

– Как ваш палец?

– Пока болит. После перелома прошло две недели, осталось семь дней до снятия лангетки и только потом что-то начну делать. Выйду на лед с клюшкой, пойму, как себя чувствует рука. Пока сжимать кулак больно.

– У вас выходные сейчас?

– Да какие там выходные! Работаю так, что до дома еле дохожу. В принципе, сейчас бы мог погулять по Нью-Йорку. Так, наверное, кому-то кажется.

– Сходить на распродажи.

– На самом деле, я мало что в Нью-Йорке видел и есть места, где можно побывать. Но тренировки стали такими, что я предпочитаю приехать домой и отдыхать. У меня упражнение на пресс, велосипед минимум 35 минут каждый день. Такое ощущение, что у меня вот-вот какая-то олимпиада. Лед еще к тому же.

– Знаю, что в каких-то клубах НХЛ травмированные игроки живут отдельно от команды. Вообще не пересекаются.

– У нас такого нет. Единственное, что я на лед выхожу раньше, чем основной состав. Потом они на лед – я в зал. Но такого, чтобы вообще не встречались, нет. На матчи я обязан ходить. После игры спускаешься к раздевалке, встречаешь команду со льда, пятюшку отбиваешь.

– Обидно, что вы получили повреждение в момент, когда с тренером все наладилось.

– Не то, что наладилось. У нас и не разлаживалось. Но играть я стал гораздо больше, очки набирать. Моменты у меня всегда были. Но наша команда проигрывала, мы тасовали состав, а отсюда и мои проблемы. Я попал под раздачу в какой-то момент.

"Чувствуешь себя уродом". Российский форвард "Рейнджерс" – о требованиях НХЛ