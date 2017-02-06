Бучневич провел первую драку в НХЛ

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел свою первую драку в НХЛ. Это произошло в третьем периоде домашнего матча регулярного чемпионата с "Калгари" при равном счете (2:2), соперником 21-летнего форварда стал Крис Верстиг.
Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел свою первую драку в НХЛ. Это произошло в третьем периоде домашнего матча регулярного чемпионата с "Калгари" при равном счете (2:2), соперником 21-летнего форварда стал Крис Верстиг.
Весёлый©
Очень интересные и редкие удаления в последние два дня. Верстига здесь удалили до конца матча за правило Роба Рэя, футболка должна крепиться ремешками к трусам, а у него - нет. А вчера Задорову дали 2 мин. за charging, у нас переводится как "неправильная атака соперника", но это скорее хоккейная "пробежка" или даже "поспешка", больше трех шагов, а не "катков" перед атакой.
07:11