05:57 | ХОККЕЙ — НХЛ

Бучневич провел первую драку в НХЛ

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Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел свою первую драку в НХЛ. Это произошло в третьем периоде домашнего матча регулярного чемпионата с "Калгари" при равном счете (2:2), соперником 21-летнего форварда стал Крис Верстиг.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Весёлый©

Очень интересные и редкие удаления в последние два дня. Верстига здесь удалили до конца матча за правило Роба Рэя, футболка должна крепиться ремешками к трусам, а у него - нет. А вчера Задорову дали 2 мин. за charging, у нас переводится как "неправильная атака соперника", но это скорее хоккейная "пробежка" или даже "поспешка", больше трех шагов, а не "катков" перед атакой.

07:11

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