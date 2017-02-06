Бучневич провел первую драку в НХЛ

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич провел свою первую драку в НХЛ. Это произошло в третьем периоде домашнего матча регулярного чемпионата с "Калгари" при равном счете (2:2), соперником 21-летнего форварда стал Крис Верстиг.