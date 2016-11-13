Бучневич помог "Рейнджерс" обыграть "Калгари"

"Рейнджерс" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ одержали победу над "Калгари" (4:1). Автором четвертой шайбы в ворота хозяев стал российский форвард Павел Бучневич.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Рейнджерс" - 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)

Голы: Грабнер - 8 (Фаст), 6:32 - 0:1. Степан - 2 (Крейдер), 11:59 - 0:2. Веси - 7 (Макдонах, Миллер), 29:26 - 0:3. БУЧНЕВИЧ - 4 (Цуккарелло-Осен, Зибанежад), 34:22 - 0:4. Ферланд - 3 (бол., Броди, Уайдмэн), 51:12 - 1:4.

Вратари: Эллиотт - Лундквист.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 36 (10+10+16) - 28 (9+11+8).

Наши: - - Бучневич (15:36/2/1).

13 ноября. Калгари. Scotiabank Saddledome.