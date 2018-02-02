Бучневич получил сотрясение мозга в игре с "Торонто"

Нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто", сообщает в своем Твиттере журналист Ларри Брукс. На данный момент сроки восстановления россиянина не сообщаются.

В игре с "Мэйпл Ливз" Бучневич смог отыграть всего 7 минут, после чего получил повреждение и отправился в раздевалку. В этом сезоне 22-летний хоккеист провел 50 игр в чемпионате и набрал 32 (13+19) очка, при показателе полезности "+4". Это его второй сезон в Северной Америке.