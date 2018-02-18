Бучневич подрался с Гостисбеером. Видео

"Рейнджерс" на своем льду принимает "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ. На первых минутах встречи форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич подрался с защитником "Летчиков" Шейном Гостисбеером.

Игрок "Филадельфии" вступился за Тревиса Конекны, которой попал под силовой прием Бучневича. Поединок хоккеистов продлился недолго, оба игрока были удалены на пять минут.