Бучневич подрался с Гостисбеером. Видео

"Рейнджерс" на своем льду принимает "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ. На первых минутах встречи форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич подрался с защитником "Летчиков" Шейном Гостисбеером.
Игрок "Филадельфии" вступился за Тревиса Конекны, которой попал под силовой прием Бучневича. Поединок хоккеистов продлился недолго, оба игрока были удалены на пять минут.
Buchnevich hits Konecny & Gostisbehere doesn't appreciate it pic.twitter.com/kTt0ZvmFqM– Shayna (@hayyyshayyy) 18 февраля 2018 г.
Gostisbehere and Buchnevich go at it. pic.twitter.com/l0eABDuAmA– Sons of Penn (@SonsofPenn) 18 февраля 2018 г.
Материалы других СМИ
maks55555
Бучневич, там агрессор настоящий.
23:32 18 февраля
let6zoehpq0h7xj
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
21:37 18 февраля