20:32 18 февраля | Хоккей — НХЛ

Бучневич подрался с Гостисбеером. Видео

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"Рейнджерс" на своем льду принимает "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ. На первых минутах встречи форвард команды из Нью-Йорка Павел Бучневич подрался с защитником "Летчиков" Шейном Гостисбеером.

Игрок "Филадельфии" вступился за Тревиса Конекны, которой попал под силовой прием Бучневича. Поединок хоккеистов продлился недолго, оба игрока были удалены на пять минут.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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maks55555

Бучневич, там агрессор настоящий.

23:32 18 февраля

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Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

21:37 18 февраля

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