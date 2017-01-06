Бучневич отправлен "Рейнджерс" в фарм-клуб

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отправлен в фарм-клуб "Хартфорд Вулф Пэк" в АХЛ, информирует пресс-служба клуба.

Последний раз 21-летний форвард вышел на лед в матче НХЛ 12 ноября в матче с "Калгари". Тогда он получил повреждение спины и до сих пор находится в списке травмированных.

Бучневич был выбран "Рейнджерс" на драфте 2013 года под общим 75-м номером. В мае 2016 года россиянин подписал трехлетний контракт новичка. В этом сезоне форвард сыграл в 10 матчах, в которых набрал 8 (4+4) очков.