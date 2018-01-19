Бучневич набрал 3 очка в матче с "Баффало"

"Рейнджерс" победил "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Победную шайбу забросил российский форвард ньюйоркцев Павел Бучневич, также на его счету две голевые передачи. Россиянин был признан второй звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Баффало" - 4:3 (1:1, 1:1, 2:1)

Голы: Нэш - 12 (БУЧНЕВИЧ), 1:24 - 1:0. Окпосо - 8 (бол., Райнхарт, Айкел), 18:41 - 1:1. Миллер - 10 (Деарне), 28:26 - 2:1. Фолк - 1 (Родригес, Райнхарт), 37:10 - 2:2. Нэш - 13 (Холден, БУЧНЕВИЧ), 46:49 - 3:2. Ристолайнен - 3 (бол., Окпосо, Айкел), 54:59 - 3:3. БУЧНЕВИЧ - 12 (Зибанежад, Нэш), 56:02 - 4:3.

Вратари: Лундквист - Ленер (58:03).

Штраф: 12 - 8.

Броски: 34 (12+7+15) - 37 (11+11+15).

Наши: Бучневич (13:41/1/3) - -.