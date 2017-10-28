Брызгалов - про Макдэвида, Гретцки и "Божественную комедию"

Вратарь Илья Брызгалов рассказал, как бы он действовал, если бы один на один против него вышел нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. Также голкипер ответил на вопрос, с кем бы из вратарей он хотел бы подраться.

– Макдэвид один на один? Старался бы делать то, что и всегда, – цитирует Брызгалова sportsnet.ca. – Постарался бы украсть немного пространства и остановить его. У меня был прекрасный опыт с Уэйном Гретцки, который был моим тренером. Пару раз я смог его остановить. Уверен, что с Макдэвидом я бы справился.

С кем бы из вратарей я бы хотел подраться? Сложный вопрос. Я вообще не кровожадный. Ненавижу драки, но если команде бы это потребовалось, то я бы дрался с кем угодно. Если нужно было бы постоять за ребят и за команду, то я готов. Какого-то конкретного соперника нет. Сбросил бы я вратарский "блин"? Ну это уж как бой сложится.

Какую книгу я посоветую почитать? Отличный вопрос. Я сейчас читаю Джорджа Оруэлла, книгу "1984". Всем могу посоветовать. Но лучшей книгой считаю "Божественную комедию" Данте Алигьери. Там вы узнаете всю нашу жизнь, хотя книга была написано очень давно.