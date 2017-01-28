Брызгалов подработал журналистом и пообщался с Овечкиным на мероприятии НХЛ

Бывший голкипер "Анахайма" Илья Брызгалов, находящийся в данный момент в статусе свободного агента, был приглашен на мероприятия, посвященные Матчу звезд НХЛ. Гость звездного уик-энда на день сменил профессию и пообщался с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в статусе журналиста.
В НХЛ голкипер выступал за такие команды, как "Анахайм", "Аризона", "Филадельфия", "Эдмонтон" и "Миннесота". С марта 2015 года Брызгалов находится без команды.
Bryz and Ovi, together at last pic.twitter.com/zoKKD5hPmg– Mike Halford (@HalfordPHT) 28 января 2017 г.
.@bryzgoalie30 stopped by media day to ask @ovi8 a few questions. #NHLAllStar #CapsAllStars pic.twitter.com/b2j3paIZWp– Washington Capitals (@Capitals) 28 января 2017 г.