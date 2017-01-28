21:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Брызгалов подработал журналистом и пообщался с Овечкиным на мероприятии НХЛ

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Бывший голкипер "Анахайма" Илья Брызгалов, находящийся в данный момент в статусе свободного агента, был приглашен на мероприятия, посвященные Матчу звезд НХЛ. Гость звездного уик-энда на день сменил профессию и пообщался с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в статусе журналиста.

В НХЛ голкипер выступал за такие команды, как "Анахайм", "Аризона", "Филадельфия", "Эдмонтон" и "Миннесота". С марта 2015 года Брызгалов находится без команды.

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