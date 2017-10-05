Брызгалов – о политкорректности в хоккее: "В НХЛ тирания Гэри Бэттмена"

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов, проведший основную часть карьеры в НХЛ, в интервью "СЭ" выразил мнение, что спортивные арены – не место для политических баталий. При этом экс-голкипер уверен, что в заокеанской лиге происходит тирания Гэри Бэттмена, занимающего должность комиссионера НХЛ.

– В НБА и НФЛ только и говорят, что о Дональде Трампе, преклоняют колено во время исполнения гимна, в то время как в НХЛ хоккеисты помалкивают и отказываются от всякого рода акций. Почему в хоккее так сильна политкорректность? – вопрос Брызгалову.

– Я так скажу: в хоккее тирания. Тирания Гэри Бэттмена. Наверняка сверху посоветовали, спустили, чтобы ребята в командах постарались избежать этих вопросов о расизме. Мол, старайтесь от них уйти и не высказывать свое мнение.

На мой взгляд, эти акции недопустимы. Ты должен уважать флаг и гимн своей страны. Не важно, с чем ты согласен или не согласен. Спортивные арены – не место для политических дискуссий и баталий. Если ты чем-то не доволен, после игры – пожалуйста, говори. У вас есть соцсети и вокруг полным-полно репортеров. Хочешь – выскажись. А флаг и гимн – это страна. Не президент, которого выбрали. Потому что они приходят и уходят. Те же солдаты воюют и погибают за страну, за флаг, чтобы людям жилось лучше. По крайней мере, они в это верят, когда идут на поле битвы.

А тут к этим ценностям проявляется такое неуважение. Государство и страна – это две разные вещи. Государством многие люди могут быть недовольны. Его устройством, теми, кто правит, всей элитой, но государство – это не страна. Не то место, где ты родился и вырос с друзьями. Если война, люди могут быть недовольны государством, но идут воевать за свою страну. Какое бы ни было правительство, любовь к месту, где ты родился и вырос, никуда не девается. (Игорь ЕРОНКО)

Полная версия интервью Ильи Брызгалова