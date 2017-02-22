Брюс Кэссиди: "Возвращение Хохлачева в "Бостон"? Почему бы и нет"

Исполняющий обязанности главного тренера "Бостона" Брюс Кэссиди не исключил возможности возвращения в команду нападающего СКА Александра Хохлачева. В 2011 году россиянин был задрафтован под общим 40-м номером "Бостоном", в системе которого находился с сезона-2012/13. Основную часть заокеанской карьеры форвард провел в "Провиденс". В НХЛ Хохлачев в общей сложности провел девять матчей, не отметившись баллами за результативность, в составе "Провиденс" россиянин провел 191 матч, набрав 171 очко (61 шайба + 110 передач).

– Я работал с Хохлачевым еще в "Провиденс", он отлично выполнял свою работу, – цитирует ТАСС Кэссиди. – Алекс – старательный и талантливый игрок, с которым было приятно находиться в одном коллективе, он отлично проявлял себя. Его возвращение? Почему бы и нет, все возможно. Думаю, что у "Бостона" сохранилась часть прав на Хохлачева, но этот момент необходимо уточнить.