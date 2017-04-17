Брюс Будро: "Три поражения? Не думаю, что "Миннесота" плохо играет"

Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро после третьего матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Сент-Луиса" (1:3, 0-3) отметил, что команда играет хорошо, несмотря на три поражения. По словам наставника, ему не в чем упрекнуть своих игроков.

- Не думаю, что мы плохо играем, - приводит пресс-служба НХЛ слова Будро. - Сегодня мы нанесли 79 бросков по их воротам. По сравнению с 47-ю, это хороший показатель. Есть некоторые моменты в нашей игре, которые требуют дорабокти. Но я не буду критиковать игроков. Они стараются изо всех сил и хотят вернуть серию домой. Просто сейчас это все не работает.