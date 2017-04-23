Брюс Будро: "Обидно, что "Миннесота" сейчас проиграла, но игроки бились до конца"

Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро после пятого матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Сент-Луиса" (3:4 ОТ, 1-4) отметил, что гордится своими игроками, несмотря на вылет из Кубка Стэнли. Также он признался, что по ходу сегодняшней встречи у него было чувство, что его команда может выиграть.

- Я сказал команде, что горжусь тем, как они отработали год, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Будро. - Я понимаю, что всем, в том числе и мне, очень обидно, что мы сейчас проиграли. Мы хорошо поработали в течение восьми месяцев, но не добились желаемого результата в это время года, когда никто не хочет проигрывать. Команда никогда не опускала рук в этом чемпионате. Когда счет стал 3:1 в их пользу, мы могли себе сказать: "Черт возьми! Мы сделали все, что могли". Но ребята старались и бились в последние три или четыре минуты третьего периода. Мне показалось, что мы еще один гол забьем и выиграем матч.