12:59 | ХОККЕЙ — НХЛ

Брюс Будро: "Надеюсь, Овечкин и Кросби не воспользуются своими шансами"

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Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро, который возглавит команду Центрального дивизиона в Матче звезд НХЛ-2017, высоко оценил потенциал нападающих Александра Овечкина и Сидни Кросби. Оба форварда сыграют за сборную Столичного дивизиона.

– Надеюсь, что Овечкин и Кросби не воспользуются своими шансами, – приводит официальный сайт НХЛ слова Будро. – Я не сомневаюсь, что они у них будут. Они выкатятся "два в одного" и если не забьют, тогда мы ответим им таким же выходом. Не думаю, что в такой игре ни у кого не будет голевых моментов. Это будет замечательный хоккей.

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