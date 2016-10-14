Брюс Будро: "Миннесота" весь матч не успевала за "Сент-Луисом"

Главный тренер "Миннесоты" Брюс Будро подчеркнул, что в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сент-Луисом" (2:3) его подопечные не успевали за соперником. По его словам, "блюзмены" играли на более высокой скорости.

- Мне кажется, что предыдущая встреча, которую они провели в среду, пошла им на пользу, - приводит официальный сайт НХЛ слова Будро. - "Сент-Луис" уже провел встречу в высоком темпе. Поэтому им было знакомо это чувство. Не хотелось бы оправдываться, но "Миннесота" не успевала за "Блюз" на протяжении всей встречи.