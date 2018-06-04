Брукс Орпик: "Счет 2:1 в серии с "Вегасом еще ничего не гарантирует"

Защитник "Вашингтона" Брукс Орпик отметил, что пока команда не задумывается о победе в Кубке Стэнли. "Кэпиталз" выиграли третий матч у "Вегаса" и повели в серии 2-1.

- Мы всего в двух победах от цели, но стараемся не забегать вперед, - приводитрусскоязычная версия сайта НХЛ слова Орпика. - Мы проигрывали в этой серии, но сумели выйти вперед, и оттого знаем, что лидерство в счете еще ничего не гарантирует. У нас одна и та же ментальность в плей-офф. Мы быстро переворачиваем страницу и двигаемся вперед. Побеждали ли мы при этом или проигрывали, такой подход для нас всегда работал.