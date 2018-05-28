Брукс Орпик – о финале НХЛ: "Многие парни могут никогда не оказаться здесь снова"

Защитник "Вашингтона" Брукс Орпик отметил, что всем игрокам, особенно молодым, нужно ценить возможность сыграть в финале НХЛ. "Кэпиталз" разыграют Кубок Стэнли с "Вегасом". Первый матч пройдет 29 мая.

- Ты ценишь каждую новую возможность намного больше, - приводит официальный сайт НХЛ слова Орпика. - Я надеюсь, что молодые ребята в этой команде это понимают. Многие парни могут никогда не оказаться здесь снова. Нужно наслаждаться моментом, но помнить, что это такой же матч, как и первый в сезоне.

Отметим, что Орпик – единственный игрок в составе "Вашингтона", который выигрывал Кубок Стэнли. В 2009 году вместе с "Питтсбургом" он одолел "Детройт" (4-3).