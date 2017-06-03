Брукс Орпик: "Нэшвилл" должен сохранять уверенность на протяжении всего матча"

Защитник "Вашингтона" Брукс Орпик, ранее выступавший в составе "Питтсбурга", подчеркнул, что "Нэшвиллу", который является соперником "Пингвинз" (0-2) в финальной серии Кубка Стэнли, необходимо сохранять уверенность в своих силах. По его словам, "Предаторз" показывают хорошую игру.

- Легко испытать разочарование, если чувствуешь, что был лучше соперника на протяжении 55 минут, но ничего не можешь сделать, - приводит AP слова Орпика. - Мне кажется, что нужно сохранять уверенность в своих силах по ходу всего матча. Или это должно длиться в то время, когда ты собираешься добиться результата.

Напомним, что на данный момент "Питтсбург" ведет в серии с "Нэшвиллом" (2-0). Третий матч состоится завтра, начало игры - в 3.00 по московскому времени.