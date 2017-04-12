Брукс Орпик: "Молодежь "Торонто" уже многое повидала"

Защитник "Вашингтона" Брукс Орпик в преддверии первого раунда плей-офф НХЛ с "Торонто" уверен, что молодые игроки "Мэйпл Ливз" гораздо опытнее своих сверстников.

В составе "Торонто" девять игроков, для которых участие в Кубке Стэнли будет первым в карьере. Впервые в плей-офф НХЛ сыграют: Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер, Коннор Браун, Зак Хаймэн, Каспери Капанен, Морган Райли, Коннор Кэррик и Мартин Маринчин.

- Молодые игроки могут не обращать особого внимания на опыт. Это придет к ним с возрастом, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Орпика. - Но в данном случае мы имеем дело с молодежью, которая многое уже повидала, стала опытнее по сравнению с их сверстниками.

Мэттьюс пришел в НХЛ уже полностью готовым играть здесь. Так что будет непросто. Он 40 шайб уже забил. И посмотрите, как играют другие ребята в его возрасте. Очень часто они не дорабатывают в обороне. Но только не он.