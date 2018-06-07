Брукс Орпик: "Идти в Белый дом или нет, решать лучшему игроку команды - Овечкину"

Защитник "Вашингтона" Брукс Орпик выразил мнение, что решение о визите в Белый дом в случае завоевания Кубка Стэнли принимать будет капитан команды Александр Овечкин. Ранее форвард команды Деванте Смит-Пелли заявил, что откажется от приглашения в Белый дом.

- У всех разные мнения, поэтому люди и голосуют по-разному, - сказал Орпик. - Не каждый готов соглашаться по любому поводу.

Орпик играл за "Питтсбург" в 2009 году, когда "Пингвингз" выиграли Кубок Стэнли, и приходил на прием к Обаме.

– Был президент-"демократ", и я уверен, что среди нас были "республиканцы", – продолжил Орпик. – По моему опыту, ты проводишь три-четыре часа там и видишь президента две минуты. Это больше касается возможности отпраздновать, чем реального общения с ним.

Так кто же будет решать, пойдет ли "Вашингтон" в Белый дом? "Вероятно, Овечкин, - сказал Орпик. В конце концов, это лидер команды. Если лучший хоккеист говорит, что он идет, то даже если менее сильный игрок не согласен с этим, он не должен быть против".

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