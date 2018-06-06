Брукс Орпик: "Хочется тишины, спокойствия, а Кузнецов и Орлов все время смеются"

Защитник "Вашингтона" Брукс Орпик рассказал, что нападающий команды Евгений Кузнецов быстро адаптировался к жизни в США, а в паре с защитником Дмитрием Орловым они вечно шутят.

- Кузнецов очень хотел говорить по-английски, хотел познакомиться с нашим образом жизни. В нем это есть, ему хотелось помогать, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Орпика. - Очень важно, чтобы ребята комфортно чувствовали себя вне площадки. Обычно это напрямую влияет на их игру. А для человека, который оказался в другой стране, это имеет первостепенное значение. Посмотрите на Кузнецова. Он чувствует себя в своей тарелке. На днях позвал всех на день рождения дочери. Он уже стал североамериканцем. Он привыкал к жизни здесь, и вместе с этим его игра становилась все лучше и лучше. Я думаю, здесь есть прямая взаимосвязь. Шутки Кузнецова во время поездок? Порой кажется, что еще чуть-чуть, и они начнут действовать на нервы. Хочется тишины, спокойствия, а Кузнецов и Орлов все время смеются!

Напомним, Кузнецов перебрался за океан в 2014 году из "Трактора".