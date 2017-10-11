Бросившему на лед осьминога болельщику могут запретить посещать домашние матчи "Детройта"

Болельщику "Детройта"​ Нику Хорвату, который первым бросил осьминога на лед новой арены клуба, могут запретить посещать домашние игры, сообщает CBC. Фанат сделал это в матче с "Миннесотой", после чего он был задержан охраной и доставлен в полицию.

- Думаю, это слишком строгое наказание, - отметил Хорват. - Другие фанаты поддержали меня. Согласился бы со штрафом или лишением права посещения арены на год. Я бы это пережил, но не вечный запрет.

Напомним, что бросание на лед осьминогов является давней традиция фанатов "Детройта".