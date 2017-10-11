Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:39 | Хоккей — НХЛ

Бросившему на лед осьминога болельщику могут запретить посещать домашние матчи "Детройта"


Болельщику "Детройта"Нику Хорвату, который первым бросил осьминога на лед новой арены клуба, могут запретить посещать домашние игры, сообщает CBC. Фанат сделал это в матче с "Миннесотой", после чего он был задержан охраной и доставлен в полицию.

- Думаю, это слишком строгое наказание, - отметил Хорват. - Другие фанаты поддержали меня. Согласился бы со штрафом или лишением права посещения арены на год. Я бы это пережил, но не вечный запрет.

Напомним, что бросание на лед осьминогов является давней традиция фанатов "Детройта".

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий