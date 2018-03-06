Нападающий "Ванкувера" Брок Бозер пропустит 4-6 недель из-за травмы спины, информирует официальный сайт клуба.
21-летний форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата с "Айлендерс" (4:3 ОТ) после силового приема от Кэла Клаттербака. Он не смог продолжить игру и был сразу же отправлен в больницу.
Бозер является одним из главных претендентов на "Колдер Трофи". В 62 матчах он набрал 55 (29+26) очков при показателе полезности "-5".
Injury update on Boeser, who will make a full recovery in 4-6 weeks. pic.twitter.com/BYaWlbTfAM– Vancouver Canucks (@Canucks) 6 марта 2018 г.
Материалы других СМИ
Adios Amigos R...
Жаль, походу чемп закончен, а до тридцатки всего одна шайба оставалась...
05:27
gibson
Босер выбыл до конца чемпионата. Барзал выиграл Колдер. Ваш кэп.
02:55