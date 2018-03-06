Нападающий "Ванкувера" Брок Бозер пропустит 4-6 недель из-за травмы спины, информирует официальный сайт клуба.

21-летний форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата с "Айлендерс" (4:3 ОТ) после силового приема от Кэла Клаттербака. Он не смог продолжить игру и был сразу же отправлен в больницу.

Бозер является одним из главных претендентов на "Колдер Трофи". В 62 матчах он набрал 55 (29+26) очков при показателе полезности "-5".