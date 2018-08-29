Бродер стал вице-президентом "Нью-Джерси"

"Нью-Джерси" на официальном сайте объявил о возвращении легенды клуба, экс-вратаря Мартина Бродера. 46-летний бывший голкипер в "Девилз" стал исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса.

Отмечается, что Бродер будет отчитываться непосредственно перед президентом клуба Хью Уэбером. В зону его ответственности войдет сотрудничество со всеми департаментами клуба с целью развития и капитализации "Нью-Джерси" в сфере бизнеса.

Напомним, голкипер был выбран "Девилз" на драфте-1990 под общим 20-м номером. Он выступал за клуб с 1992 по 2014 год, после чего провел один сезон в "Сент-Луисе". После этого он являлся помощником генерального менеджера "Блюз", откуда ушел несколько дней назад.