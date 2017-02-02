Бродер назначен тренером вратарей "Сент-Луиса"

В "Сент-Луисе" прошли кадровые перестановки. Вместе с экс-главным тренером команды Кеном Хичкоком из клуба был уволен тренер вратарей Джим Корси, который работал в команде три года. Работать с голкиперами как минимум до конца сезона будет нынешний помощник генерального менеджера "Блюз" легендарный в прошлом вратарь Мартен Бродер, а также тренер по развитию вратарей системы "Сент-Луиса" Тай Конклин.

– Корси тренировал вратарей, которые попадали в Зал славы и получали "Везину", – цитирует сайт НХЛ генерального менеджера клуба Дуга Армстронга. – Но в этом сезоне у нас есть небольшие проблемы. Я не виню вратарей и тем более Джимми. Просто сейчас мы находимся в нижней части турнирной таблицы и в последних матчах поняли, что пора что-то менять. Если этого не сделать сейчас, то все останется на том же уровне.