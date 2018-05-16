06:52 | Хоккей — НХЛ

Брэйден Макнэбб: "В плей-офф поддержка болельщиков "Вегаса" стала еще более ощутимой"


Защитник "Вегаса"  Брэйден Макнэбб поделился ожиданиями в преддверии третьего матча финальной серии Западной конференции НХЛ. После двух матчах в серии с "Виннипегом" счет ничейный 1-1.

– Без сомнений, мы с нетерпением ждем возвращения домой, – цитирует официальный сайт НХЛ Макнэбба. –  Уверен, болельщики будут громкими и страстными. С первого дня они поддерживали нас на высочайшем уровне, а в плей-офф их поддержка стала еще более ощутимой. 

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https://www.nhl.com/ru/news/vegas-happy-to-be-home/c-298631680

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