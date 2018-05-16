Брэйден Макнэбб: "В плей-офф поддержка болельщиков "Вегаса" стала еще более ощутимой"

Защитник "Вегаса" Брэйден Макнэбб поделился ожиданиями в преддверии третьего матча финальной серии Западной конференции НХЛ. После двух матчах в серии с "Виннипегом" счет ничейный 1-1.

– Без сомнений, мы с нетерпением ждем возвращения домой, – цитирует официальный сайт НХЛ Макнэбба. – Уверен, болельщики будут громкими и страстными. С первого дня они поддерживали нас на высочайшем уровне, а в плей-офф их поддержка стала еще более ощутимой.