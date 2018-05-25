Брэйден Холтби: "Вашингтон" понимает, что значит быть командой и как побеждать"

Вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби заявил, что никогда раньше не играл в такой сплоченной команде. Он добавил, что "Вегасу" будет сложно победить "Кэпиталз" в финале Кубка Стэнли.

– Думаю, что мы действительно понимаем, что значит быть командой и как побеждать, – цитирует официальный сайт НХЛ Холтби. – Может быть, в прошлом у нас было больше навыков, или мы были лучше на бумаге, или что-то еще. Но сейчас все знают свою роль и хотят победить. Я никогда не был в такой команде, где все, в любой ситуации, полны уверенности, друг в друге в том числе, где никто ни на кого не срывается. У нас сильный состав, и будет очень сложно нас победить. Нам нужно идти вперед, показать себя с лучшей стороны и быть сильной командой.

В текущем сезоне 28-летний голкипер провел всего 72 матча в НХЛ и пропустил 190 шайб с коэфициентом отраженных бросков 91.1.

Первый матч финальной серии Кубка Стэнли "Вегас" – "Вашингтон" состоится 29 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.