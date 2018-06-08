Брэйден Холтби: "Теперь Овечкин знает, что один игрок - это не вся команда"

Голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби отметил, что испытывает потрясающие ощущения после победы в Кубке Стэнли. Сегодня "Кэпиталз" обыграли в пятом матче "Вегас" (4:3) и впервые в истории завоевали трофей.

- Потрясающие ощущения. Мы были все вместе, работали единым целым, - приводит Washington Post слова Холтби. - Я горжусь ребятами. В началае плей-офф были напряженные моменты, когда я начал на скамье запасных. Но я профессионал и работаю на команду. Счастлив приносить пользу НХЛ.

Овечкин? Он понял, что лига изменилась. И он тоже изменился. Мы следуем за ним. Теперь он занет, что один игрок - это еще не вся команда.