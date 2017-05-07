Брэйден Холтби: "Не считаю перевод Овечкина в третье звено понижением"

Вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби отметил, что капитан команды Александр Овечкин неплохо проявил себя в третьем звене. Российский форвард действовал в связке с Томом Уилсоном и Ларсом Эллером в пятом матче 1/4 финал Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (4:2) и отметился заброшенной шайбой.

- Никто из нас не гордился прошлой игрой, - цитирует официальный сайт НХЛ Холтби. - Мы встряхнулись, у Овечкина поменялись функции, но он может играть разные роли. Думаю, его сочетание с Томом Уилсоном и Ларсом Эллером показало эффективную игру. Не считаю это понижением, на мой взгляд, это принесло команде пользу.