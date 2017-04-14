Брэйден Холтби: "Нам надо подумать, как начинать игры"

Вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби после первого матча 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Торонто" (3:2) отметил, что необходимо лучше начинать игры. Напомним, что уже к 10 минуте встречи "Кэпиталз" уступали со счетом 0:2.

- Мы верим в себя, мы верим в то, что можем играть все 60 минут. И это очень хорошо, - цитирует Холтби официальный сайт НХЛ. - Если мы плохо проведем первый период, мы знаем, что мы свое возьмем потом. Это говорит об опыте команды. Но надо понимать, что в будущем все может сложиться иначе. Так что нам надо подумать, как начинать игры.