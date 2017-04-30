Брэйден Холтби: "Надо было выручать, а я этого не сделал"

Вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби после поражения от "Питтсбурга" (2:6) во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли взял на себя ответственность за неудачный результат. Голкипер был заменен после второго периода. Он сделал 11 сэйвов, а "Пингвинз" повели в серии со счетом 2-0.

– Никогда не хочется быть в таком положении. Плей-офф состоит из важных моментов. Момент с третьим голом "Питтсбурга" был именно таким. В таких моментах надо выручать, а я этого не сделал. Я очень расстроен, – цитирует Холтби Washington Post.