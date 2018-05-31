Брэйден Холтби: "Игра "Вашингтона" в меньшинстве стала ключом к победе"

Во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ "Вашингтон" на выезде победил "Вегас" 3:2. Таким образом, после двух матчей счет в серии ничейный – 1-1. Голкипер "Кэпиталз" Брэйден Холтби отметил действия защитников своей команды.

– В прошлой игре несколько рикошетов сложились не в нашу пользу, но если ты будешь продолжать делать правильные вещи, то когда-нибудь все сложится в твою пользу, – цитирует официальный сайт НЗЛ Холтби. – Мы очень хорошо действуем в защите в меньшинстве. Ребята бьются на льду. Именно игра в меньшинстве в начале третьего периода стала ключевым фактором.