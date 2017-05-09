Брэйден Холтби: "Главное, что "Вашингтон" играл так, как и рассчитывал"

Голкипер "Вашингтона" Брэйден Холтби после победы над "Питтсбургом" в шестом матче 1/4 финала плей-офф НХЛ (5:2) отметил, что его команда сыграла, как и хотела. В сегодняшней встрече вратарь отразил 16 бросков.

- Мы успешно сыграли в атаке и это очень хорошо, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Холтби. - Главное, что мы играли так, как и рассчитывали. Теперь начинаем думать о матче номер 7.