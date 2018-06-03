Брэйден Холтби: "Болельщики "Вашингтона" были просто невероятны"

Вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби после победы над "Вегасом" (3:1) в третьем матче финала Кубка Стэнли поблагодарил болельщиков за поддержку.

- Несомненно, очень приятно видеть город таким и приносить людям такую энергию и удовольствие, - цитирует голкипера официальный сайт НХЛ. - Болельщики были просто невероятны. Но мы должны, как профессионалы, многим жертвовать, чтобы все наслаждались игрой. Теперь с высоко поднятой головой мы концентрируемся на четвертом матче, чтобы продолжать идти к нашей большой цели.

"Кэпиталз" вышли вперед в серии - 2-1. Следующий матч состоится в ночь на вторник, 5 июня (по московскому времени).