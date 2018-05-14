Бретт Коннолли: "Все изменилось после второго гола"

Нападающий "Вашингтона" Бретт Коннолли выразил радость по поводу победы над "Тампа-Бэй" (6:2) во втором выездном матче 1/2 финала Кубка Стэнли. После этой победы "Кэпиталз" ведут в серии со счетом 2-0.

– Второй гол, когда мы сравняли счет, был очень важным для команды, после него все изменилось, – цитирует официальный сайт НХЛ Коннолли. – Все изменилось, и мы просто продолжали давить и прессинговать, а потом довели счет до 6:2. Соперник выглядел так, словно немного расстроен. Мы должны продолжать играть быстро и давить на него. Но серия долгая. У "Тампы" отличная команда, много играющих парней. Соперник не собирается сдаваться.