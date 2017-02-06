Бретт Коннолли: "У "Вашингтона" куча уверенных в себе парней"

Нападающий "Вашингтона" Бретт Коннолли после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Лос-Анджелесом" (5:0) отметил, что уверенность в себе помогает "Кэпиталз" добиваться успеха.

– Сейчас у нас куча уверенных в себе парней, – приводит официальный сайт НХЛ слова Коннолли. – Многие ребята находятся на пике формы и добиваются результата. Это радует. Знаем, что можем вносить свой вклад в игру, будь то сейчас или в плей-офф.

"Вашингтон" просто должен двигаться вперед. Сейчас у нас все больше уверенности в том, что мы можем решать исходы матчей. Это был хороший месяц, мы получили большое доверие от Барри Тротца, теперь нужно развивать успех