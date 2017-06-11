Брент Флар: "Миннесота" может согласиться на обмен с "Вегасом"

Вице-президент "Миннесоты" Брент Флар перед драфтом расширения заявил, что его команда может согласиться на обмен с "Вегасом". "Уайлд" намерен защитить семерых нападающих, трех защитников и одного вратаря.

– Мы общались с другими командами, – приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Флара. – Если мы сочтем, что обмен пойдет нам на пользу, мы можем согласиться на него. Но мы надеемся договориться с "Вегасом". Понятно, что нам придется так или иначе за это заплатить. Суть такова, что мы теряем игрока на этом драфте в любом случае. Так что нам надо понять, какой путь для нас предпочтительней. При этом надо учитывать не только предстоящий сезон, но и более длительную перспективу.

Не могу сказать, что мы уже знаем, кого защищать. Есть масса факторов, которые могут повлиять на наш выбор. Например, обмены. Мы можем просто составить список. Или можем договориться с "Вегасом" и через них получить из другой команды игрока, который нам нужен. За это придется заплатить. Заплатить придется, если мы решим просить "Вегас" не драфтовать того или иного игрока из нашего состава. Есть много сценариев.