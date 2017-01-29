Брент Бернс: "Эффектный бросок? Я просто пытался не упасть"

Защитник "Сан-Хосе" Брент Бернс после мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ-2017 рассказал о своем эффектном броске. Канадец пробросил шайбу между ног и отправил ее в ворота Туукки Раска, но она попала в перекладину.

– На самом деле, я просто пытался не упасть, исполняя этот трюк, – приводит официальный сайт НХЛ слова Бернса. – Тяжело было выходить на эту попытку совершенно не разогретым после долгого сидения. Меньше всего хотелось шлепнуться, так и не бросив по воротам. Именно на этом я и сосредоточился.