Брендон Галлахер: "Сегодня вратарь "Миннесоты" переиграл нас всех"

Нападающий "Монреаля" Брендон Галлахер прокомментировал поражение "Канадиенс" в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (0:1), сообщает официальный сайт лиги.

Напомним, что вратарь "Уайлд" Деван Дубник отстоял на ноль в игре и отразил 32 броска.

– Почему не получилось забить? Не могу подобрать слова. Очевидно, что Дубник – хороший вратарь, "Миннесота" хорошо защищалась, но вы всегда верите, что есть решение. Вы всегда верите, что есть способ пройти мимо шайб, и вам просто нужно победить всех, включая вратаря, а сегодня вечером этот вратарь переиграл нас, – приводит слова Галлахера официальный сайт НХЛ.

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